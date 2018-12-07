Адвокаты Януковича попросили мировое сообщество защитить верховенство права на Украине

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Группа адвокатов, представляющих интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, обратилась к лидерам ведущих европейских стран, а также в ключевые международные организации, включая ООН, с просьбой "помочь предпринять действия для защиты основных прав человека, восстановить демократию и верховенство права" в стране. Об этом сказано в заявлении объединения "Авер лекс", адвокаты которого представляют интересы бывшего главы государства в судебных инстанциях.

"Процесс по делу о потере Крыма, инициированный против четвертого президента Виктора Януковича, показал, насколько сильно на Украине сегодня скомпрометирован характер верховенства права, и нарушения прав человека имеют тенденцию только ухудшаться", - сказано в обращении.

Адвокат Виталий Сердюк указал, что в процессе над Януковичем были допущены нарушения, начиная от внесения изменений в законодательство Украины только для вынесения нужного приговора и назначения на должности "управляемых лиц", и заканчивая полным игнорированием всех законодательных процедур. В объединении обратили внимание, что в 2014-2015 годах в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены многочисленные изменения, которые впервые в истории Украины позволили принимать решения о заочном осуждении. Годом позже украинский парламент принял специальный закон, который позволил Юрию Луценко, который не имел юридического образования, занять должность генерального прокурора страны.

Говоря о конкретных фактах в деле экс-президента, в "Авер лекс" подчеркнули, что Генпрокуратура Украины отказалась взять показания у Януковича, несмотря на то, что ведомство было уведомлено о месте жительства бывшего главы государства в Ростове-на-Дону.

"Ни уведомление о подозрении, ни обвинительный акт не были вручены президенту Януковичу, ему незаконно и несправедливо было отказано в праве участия и предоставления доказательств своей защиты не только на протяжении всего судебного процесса, но и на этапе следствия", - сказано в обращении.

Адвокаты отмечают, что судьи Оболонского районного суда Киева были назначены "вручную", которые в нарушение закона отказывали в применении норм международного законодательства, в частности - Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Государственные адвокаты, полностью подконтрольные Генпрокуратуре Украины, были назначены судом вопреки возражениям Януковича, отмечается в документе.

"Основным свидетелям защиты было несправедливо отказано в предоставлении своих свидетельских показаний. Экспертные заключения, которые были предоставлены независимыми международными экспертами из США, Великобритании, Швейцарии и Украины были несправедливо отвергнуты судом", - сказывается в нем. При этом также подчеркивается, что Януковичу было незаконно отказано в праве выступить в суде с последним словом. "Очевидно, что подобный суд является результатом и ярким примером полного уничтожения принципов верховенства права на Украине. В объективность решения суда не поверит ни украинский народ, ни весь цивилизованный мир", - сказано в обращении.

В адвокатском объединении уточнили корреспонденту ТАСС, что документ направлен в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Польши Анджея Дуды, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, ОБСЕ Томаса Гремингера, Совета Европы Турбьёрна Ягланда, руководства ПАСЕ и Европарламента, Верховного комиссара ООН по правам человека, Международного общества прав человека и других.

Дело Януковича

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главой государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности вынужден был покинуть сначала Киев, а затем и страну.

Из-за возникшей правовой коллизии вокруг статуса Януковича новые власти долго не могли начать против него уголовное преследование. Лишь в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона на этот счет. Месяц спустя было объявлено о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Оболонский районный суд в минувшую среду, 5 декабря, отказал экс-президенту Виктору Януковичу в возможности выступить с последним словом в деле о госизмене, нарушив тем самым все процессуальные нормы. Суд отправился принимать окончательное решение по делу. Дата вынесения приговора пока неизвестна.