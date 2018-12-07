Еврокомиссия озабочена "рисками шпионажа" со стороны Huawei

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) озабочена "рисками шпионажа" со стороны компании Huawei и других китайских компаний. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

"Мы должны бояться этого прецедента, как простые граждане. У китайских компаний есть правила, которые обязывают их сотрудничать с секретными службами. В частности, они включают обязательное наличие "черного хода" (backdoor - скрытый протокол доступа к информации интегрированный в информационные системы - прим. ТАСС) в их чипах, которые могут использоваться где угодно. Да, мы должны бояться этих рисков", - сказал он, комментируя обвинения в адрес компании в электронном шпионаже.

Что касается задержания в Канаде финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу, он заявил, что ЕК "мало что знает об этом инциденте".

Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.

Одновременно в ряде западных СМИ появились обвинения в адрес компании Huawei в кибершпионаже. В частности, в пятницу бельгийское информационное агентство Belga сообшило, что власти Бельгии уже изучают возможность запрета государственным учреждениям пользоваться продукцией китайской компании Huawei в связи с риском шпионажа.