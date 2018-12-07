В Ивано-Франковской области Украины ввели мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ивано-Франсковского областного совета приняли решение запретить использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. За данное решение проголосовали 68 парламентариев, трое воздержались, сообщило в пятницу местное издание "Курс".

"[Мораторий вводится] с целью избежать эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации", - говорится в положении.

По словам одного из депутатов Игоря Дебенко, под это определение подпадают песни, фильмы, музыка российского производства, но решение носит "рекомендательный характер". В свою очередь представитель националистической партии "Свобода" Василий Попович предложил жителям области провести флешмоб под названием "Убей в себе москаля" и заставлять водителей автобусов, продавцов и других работников общественных мест выключать русскоязычную музыку.

Решение о запрете также предусматривает создание межведомственной рабочей группы с участием общественности, правоохранительных органов и работников районных администраций для проведения систематической разъяснительной работы о положениях моратория.

После госпереворота 2014 года Украина ведет активную борьбу с российским наследием в сфере культуры. Так, в течение четырех лет был принят ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов, и ввоз на территорию страны книг "антиукраинского содержания". Ранее запрет на "русскоязычный культурный продукт" ввели еще три области - Львовская, Житомирская и Тернопольская.