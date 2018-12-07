Нарушения верховенства права и прав человека в Украине. Совместное заявление

Недопуск Президента Виктора Януковича для выступления в суде 5 декабря 2018 года и спешный уход суда в совещательную комнату - очередное подтверждение нарушения верховенства права и основополагающих норм прав человека.

Данный судебный процесс изначально не имел ничего общего со справедливостью и законностью. По сути мы столкнулись с неуклюжей попыткой политической мести со стороны власти своему политическому оппоненту и миллионам его сторонников.

Скомпрометированный характер верховенства права в Украине заставляет западных партнеров Украины подозревать, что нарушение прав человека будут усугубляться.

В лице Януковича власть нарушила права миллионов украинцев, которые голосовали за него. Власть снова попыталась поделить людей на два сорта, поставив на "низшую ступень" тех, кто выступил против Майдана и кто не согласился с государственным переворотом. Этот суд стал ярким напоминанием о том, что люди с иной точкой зрения никогда не могут рассчитывать на закон или правосудие в Украине, на возможность быть услышанными.

Каждый сам может понять, кто "режиссировал" этот процесс и давал команды судьям Оболонского суда нарушить закон. Эти люди уже поспешили анонсировать "справедливое и законное решение", которое будет вынесено "в ближайшее время". Они будут размахивать решением суда в каждом своем интервью. Будут упоминать о нем в каждом предвыборном ролике. А оплаченные и "прикормленные" ими "блоггеры" и "эксперты" будут воспевать этот правовой беспредел в своих комментариях.

Несмотря на сильнейшее давление со стороны власти, этот судебный процесс напомнил миллионам украинцев обстоятельства антиконституционного вооруженного государственного переворота 2014 года.

Цепь трагических событий современной истории Украины началась именно с массовых убийств на Майдане, организованных представителями нынешней власти. Их целью был срыв Соглашения об урегулировании политического кризиса, подписанного Президентом Виктором Януковичем 21 февраля 2014 года при гарантиях стран ЕС.

Виктор Янукович пошел на серьезные уступки, включая досрочные президентские выборы, в надежде на деэскалацию противостояния и выполнил свою часть условий. Несмотря на это, 22 февраля 2014 года оппозиция захватила власть в стране путем антиконституционного переворота.

Именно он стал катализатором событий в Крыму и на Донбассе. Судебный процесс позволил задокументировать ценные самоизобличающие свидетельские показания организаторов переворота и их подельников. Все видели, как во время допросов вчерашние «лидеры Майдана» открыто обвиняли друг друга в сдаче украинского полуострова.

По сути, мы получили доказательную базу против лиц по-настоящему виновных в потере Крыма и начале военных действий в Донбассе, приведших к огромным жертвам среди мирного населения, где впервые в истории Украины против собственного народа была задействованы Вооруженные Силы, тяжелая военная техника, бронетранспортеры, ракетные комплексы, военная авиация. Все эти события того времени происходили не без ведома бывшей Администрации США.

Данные на суде свидетельские показания приобретут особую ценность, когда в Украину вернется верховенство закона, и справедливый суд объективно посмотрит на все обстоятельства этой страшнейшей в истории Украины катастрофы.

Вина за эту национальную трагедию лежит на тех, кто в феврале 2014 года делил портфели, а не думал о единстве Украины. Кто ценою жизни украинцев и ее территорий расплатился за возможность находиться во власти и их зарубежных покровителях.

На протяжении последующих 5 лет мы все были свидетелями развала государства, потери его территориальной целостности, обнищания народа, коррупции в высших эшелонах власти и полной потери системы правосудия.

В результате этой катастрофы украинский народ получил лишь страдания и нищету. А выгодополучателями стали верхушка украинской власти, поддерживающие ее олигархи и их покровители в лице бывшей Администрации США. Адвокатской командой Президента тщательно задокументированы и будут использованы в дальнейших судебных и уголовных разбирательствах в Украине и за рубежом грубейшие нарушения принципа верховенства права и Конституции Украины. Арсенал незаконных методов, используемых властью против Президента Януковича, беспрецедентен. Эти аналогии можно проводить в отношении политических расправ в Украине и к другим лицам, преследуемых этой властью.

2014-2015 годах в Уголовно-процессуальный кодекс Украины были внесены многочисленные изменения, которые впервые в истории Украины позволили принимать решения о заочном осуждении. Никто из руководства страны не скрывал, что главная цель тех изменений национального законодательства - вынесения обвинительного приговора Президенту Виктору Януковича. Затем, в мае 2016 года с той же целью за рекордные для Украины сроки - всего за 4 часа - был проголосован, подписан и опубликован специальный закон, позволяющий назначение на должность Генерального прокурора Украины человека без юридического образования, который никогда не скрывал своей личной неприязни к Президенту Януковичу и желания любой ценой добиться обвинительного приговора против него. Несмотря на то, что ГПУ были уведомлены о месте жительства Президента в Ростове-на-Дону, они отказались взять у него показания. Ни уведомление о подозрении, ни обвинительный акт не были вручены Президенту Януковичу, как того требует украинское законодательство; Президенту Виктору Януковичу незаконно и несправедливо было отказано в праве участия и предоставления доказательств своей защиты не только на протяжении всего судебного процесса, но и на досудебной стадии - этапе следствия; Судьи Оболонского районного суда были назначены вручную, в нарушение процедуры автоматизированного отбора судей; Судьи Оболонского районного суда незаконно отказывают в применении обязательных норм международного законодательства, в частности - Европейской Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, стороной которой является Украина; Государственные адвокаты, полностью подконтрольные Генеральной прокуратуре Украины, были назначены судом, не смотря на категорические возражения Виктора Януковича и присутствие его адвокатов; Основным свидетелям защиты было несправедливо отказано в предоставлении своих свидетельских показаний; Экспертные заключения, которые были предоставлены независимыми международными экспертами из США, Великобритании, Швейцарии и Украины были несправедливо отвергнуты судом: Президенту Януковичу было незаконно отказано в абсолютном праве любого человека в уголовном судебном процессе - праве выступить с последним словом.

Очевидно, что подобный суд является результатом и ярким примером полного уничтожения принципов верховенства права в Украине. Западные партнеры Украины обеспокоены несоответствием текущего судебного процесса над Президентом Януковичем принятым стандартам, гарантирующим справедливость и беспристрастность. В объективность решения суда не поверит ни украинский народ, ни весь цивилизованный мир.

С учетом всего вышеизложенного, просим Вас, предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека в Украине, восстановление демократии и верховенства права, а именно:

1.1 Потребовать от украинской власти немедленного прекращения незаконного давления на органы прокуратуры, суды, адвокатов и журналистов, освещающих процесс по государственной измене и расстрелам на Майдане, участвующих в относящихся к этим делам процессуальным действиям и освещении в СМИ;

1.2 Потребовать от украинской власти создать процессуальные и существенные гарантии в лице независимых наблюдателей за данным судебным процессом. Текущие судебные процедуры должны быть приостановлены до тех пор, пока независимые наблюдатели не будут определены и вовлечены в процесс;

1.3 Провести встречи с представителями гражданского общества и представителями юридического сообщества для получения от них фактов о конкретных нарушениях верховенства закона и базовых принципов юридического процесса по этому и другим важным делам.

Мы надеемся на Вашу ответственную и принципиальную позицию по этому вопросу.

