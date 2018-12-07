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Литва ввела санкции против россиян, связанных с инцидентом в Азовском море

Вильнюс "твердо поддерживает" Киев, отметила президент Литвы Даля Грибаускайте

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Литва применила индивидуальные санкции с запретом на въезд в страну для граждан Российской Федерации, которые имели отношение к задержанию трех украинских военных судов, нарушивших установленные в Керченском проливе правила. Об этом в пятницу заявила находящаяся в Киеве президент Литвы Даля Грибаускайте.

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"Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море", - приводит слова президента ее пресс-служба.

Грибаускайте также уведомила президента Украины Петра Порошенко, что Вильнюс увеличит военную помощь стране. "Мы дополнительно выделим большее количество амуниции, будем направлять больше военных инструкторов и экспертов по кибернетической безопасности, которые помогут в отражении гибридных атак, особенно во время выборов", - сказала литовский лидер.

В рамках военного сотрудничества с Киевом Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Украине "элементы вооружения" без уточнения, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В конце 2017 года сообщалось, что Литвой Украине должна быть направлена дополнительная партия такой же амуниции. Объемы поставленного Литвой вооружения оцениваются в €6 млн.

Теги
Грибаускайте, ДаляУкраинаЛитваПорошенко, Петр Алексеевич
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