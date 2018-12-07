Апелляционный суд Армении дал санкцию на арест бывшего президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении в пятницу дал санкцию на арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщил журналистам член команды адвокатов экс-президента Айк Алумян.

"Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Кочаряна", - сообщил Алумян.

По словам другого адвоката Кочаряна, Рубена Саакяна, сам Кочарян не присутствовал в зале суда. "Кочарян не присутствовал во время вынесения приговора, но я не думаю, что он будет избегать ответственности. Не знаю, когда приговор вступит в силу, скорее всего, сегодня", - заявил адвокат и обещал сообщить подробности решения суда и их позицию в ходе предстоящей пресс-конференции.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора в качестве меры пресечения ареста. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью. 15 ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, отправив дело Кочаряна в Апелляционный суд на повторное рассмотрение.