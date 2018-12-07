Источник: в ЕС пока ничего не решено по механизму для обхода санкций США против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз пока ничего не решил относительно финансового механизма, который должен позволить обойти санкции США против Ирана. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Пока дискуссии продолжаются относительно того, в какой именно форме это должно быть, где это будет расположено, кто возглавит его. На данный момент еще ничего не решено", - сказал он.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что надеется на то, что до конца этого года начнет действовать совместный с Евросоюзом финансовый механизм, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана. "Цель заключается в том, чтобы как можно быстрее ввести его в действие - в конце этого года - начале следующего, если мы сможем", - добавил дипломат. Глава организации отметил, что "достижение консенсуса среди всех 27 стран - членов ЕС - непростая задача".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.