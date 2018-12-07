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Источник: в ЕС пока ничего не решено по механизму для обхода санкций США против Ирана

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что надеется на то, что до конца этого года начнет действовать совместный с Евросоюзом финансовый механизм, который заменит систему SWIFT

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз пока ничего не решил относительно финансового механизма, который должен позволить обойти санкции США против Ирана. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Пока дискуссии продолжаются относительно того, в какой именно форме это должно быть, где это будет расположено, кто возглавит его. На данный момент еще ничего не решено", - сказал он.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что надеется на то, что до конца этого года начнет действовать совместный с Евросоюзом финансовый механизм, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана. "Цель заключается в том, чтобы как можно быстрее ввести его в действие - в конце этого года - начале следующего, если мы сможем", - добавил дипломат. Глава организации отметил, что "достижение консенсуса среди всех 27 стран - членов ЕС - непростая задача".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

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СШАИранТрамп, Дональд
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