Представитель "желтых жилетов" призвал участников движения не приезжать в Париж 7 декабря

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Один из координаторов движения "желтых жилетов" Бенжамен Коши обратился к участникам движения с просьбой не приезжать в Париж в субботу и провести акции в своих регионах.

"Мы призываем к спокойствию и уважению общества, правоохранительных органов. Мы также предлагаем не проводить в субботу манифестацию в Париже", - сказал Коши журналистам в пятницу. Он заявил, что необходимо избежать жертв во время новых акций протеста "желтых жилетов", намеченных на субботу.

Кроме того, по его словам, "желтые жилеты" не должны попасть в ловушку, которую хочет устроить министр внутренних дел Кристоф Кастанер, не делающий различий между обычными манифестантами и примкнувшими к ним радикалам".

"Мы готовы к диалогу. Но мы ожидаем от правительства политических, налоговых и социальных обязательств", - заявил Коши.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе 8 тыс. - в Париже.