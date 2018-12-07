Глава МИД ФРГ заявил, что в ЕС нет консенсуса по санкциям против России по Украине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в пятницу, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России в связи с задержанием российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом глава МИД заявил в Португалии, где он находится с визитом, передает агентство Reuters .

"В настоящий момент я полагаю, что будет неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия снизить напряженность", - заявил Хайко Маас. "С германской стороны предложений о новых санкциях не будет", - добавил министр. "Я не вижу консенсуса в ЕС для новых санкций", - добавил глава МИД ФРГ.

Ранее в пятницу дипломатический источник в Брюсселе также заявил, что в Евросоюзе нет согласия относительно возможных новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. При этом дипломат подчеркнул, что в целом страны - члены ЕС продолжают обсуждать ситуацию в Керченском проливе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в среду заявила, что ЕС еще не принял никаких решений о возможности новых санкций против России и отметила, что для этого необходимы правовая база и консенсус между странами ЕС.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело, задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Украина и западные страны использовали этот инцидент как очередной повод для обвинения России в якобы нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.