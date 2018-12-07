Во Франции возбуждено дело против представителя "желтых жилетов" за подстрекательство

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении представителя "желтых жилетов" Эрика Друэ за его призывы "войти в Елисейский дворец". Об этом сообщил сайт газеты Le Figaro .

Ранее, отвечая на вопрос в эфире телеканала BFM TV о том, что манифестанты будут делать, дойдя до Елисейского дворца, Друэ сказал: "Мы войдем туда. Люди хотят, чтобы их услышали".

После этих высказывания префект парижской полиции направил заявление в прокуратуру, которая на основании этого обращения возбудила дело в отношении Друэ за "подстрекательство к совершению преступления и правонарушения".

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе 8 тыс. - в Париже.