Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу спецпрокурора собственным докладом

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Адвокаты президента США Дональда Трампа прокомментируют итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в собственном докладе. Об этом американский лидер заявил в пятницу в своем Twitter.

"Неверно сообщалось, что [адвокат] Руди Джулиани и другие не подготовят ответа на доклад Мюллера. Это - фейковая новость", - написал глава администрации США. По его словам, отчет, над составлением которого трудится Джулиани и другие юристы, защищающие Трампа, занимает "уже 87 страниц". "<...> Однако разумеется [этот документ адвокатов] не может быть закончен, пока мы не увидим окончательный доклад об охоте на ведьм", - добавил хозяин Белого дома, имея в виду разбирательство Мюллера.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках воздействия на ход выборов в США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на политические процессы в США уже более года занимаются спецпрокурор Мюллер и его аппарат.