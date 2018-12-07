Ципрас сообщил Путину, что обеспокоен в связи с закупкой Турцией российских вооружений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с закупкой Турцией российских вооружений.

"Мы обсудили развитие событий в Восточном Средиземноморье и новую энергетическую карту, которая формируется в этом регионе, роль России, отношения обеих стран с Турцией. Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции, поскольку она хочет сохранять "казус белли" (лат. casus belli, формальный повод для объявления войны) в отношении нашей страны", - сказал Ципрас на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

Ранее сообщалось, что РФ заключила с Турцией сделку по поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Планируется, что передача систем должна состояться к концу 2019 года.