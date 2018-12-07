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ЕК подает в суд на Румынию из-за просрочки в возврате €92 млн госпомощи

Средства были выделены группе компаний предпринимателей Виорела и Иоана Микулы

ТАСС, 7 декабря. Еврокомиссия решила обратиться в Европейский суд юстиции из-за неисполнения Румынией требования по возврату государственной помощи, выделенной правительством страны группе компаний предпринимателей Виорела и Иоана Микулы. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции в отношении Румынии из-за неисполнения в полном объеме решения ЕК от 2015 года о возврате незаконной государственной помощи на сумму €92 млн Виорелу и Иоану Микуле и их группе компаний", - говорится в сообщении.

В марте 2015 года Еврокомиссия после проведения расследования, постановила, что средства, выплаченные Румынией двум бизнесменам по решению арбитражного суда, были выделены в нарушение законодательства ЕС и должны быть возвращены в бюджет государства. Как отмечают в ЕК, на выполнение постановления было отведено четыре месяца, однако деньги до сих пор не возвращены.

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