Ципрас сообщил, что получил от Путина полную информацию по инциденту в Азовском море

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предоставление полной информации по ситуации с задержанием трех украинских военных судов, нарушивших установленные в Керченском проливе правила. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы обсудили также ситуацию в Азовском и Черном море. Вы знаете, у нас особый интерес, поскольку в Мариуполе проживают свыше 130 тыс. граждан греческого происхождения. Я хотел бы поблагодарить президента Путина за подробную информацию, которую мне предоставили", - сказал он.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело, задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Украина и западные страны использовали этот инцидент как очередной повод для обвинения России в якобы нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.