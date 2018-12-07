Трамп выдвинет Уильяма Барра на пост главы минюста США

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выдвинет Уильяма Барра на пост министра юстиции. Американский лидер рассказал о своих намерениях журналистам на Южной лужайке у Белого дома перед поездкой в штат Миссури.

Президент подчеркнул, что выдвинет "кандидатуру [68-летнего] Барра на пост министра юстиции" и генерального прокурора США. "С самого первого дня я считал его предпочтительным вариантом", - указал Трамп. "Надеюсь, этот процесс [одобрения Сенатом] пройдет очень быстро. Я слышал очень много хорошего о нем даже в последние дни или около того, когда многие думали, что им [генпрокурором] может стать Билл Барр", - сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Барр, возглавлявший минюст при президенте Джордже Буше - старшем, "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов". Барр занимал пост министра юстиции с 1991 по 1993 год.

В ноябре Трамп отправил в отставку с поста министра юстиции генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства президента уже бывшим главой минюста заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Сейчас обязанности министра юстиции и генпрокурора США исполняет Мэтью Уитэкер.