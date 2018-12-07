{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ципрас готов нарушить данное им слово ради галстука, подаренного Путиным

Ранее премьер-министр Греции обещал не носить этот аксессуар до тех пор, пока не улучшится экономическое положение в его стране
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что подарит премьер-министру Греции Алексису Ципрасу галстук. Греческий премьер готов ради этого подарка нарушить данное слово.

На пресс-конференции по итогам переговоров руководителей двух стран Ципрасу был задан вопрос про галстук. Ранее греческий премьер обещал не носить этот аксессуар до тех пор, пока не улучшится экономическое положение в его стране. На переговоры в Кремль Ципрас пришел без галстука.

Греческий премьер подчеркнул, что однажды уже надевал галстук, но быстро снял его. "Галстук как петля на шее греческого народа, я думаю, этот символизм очень важен", - сказал он. При этом Ципрас обратился к Путину: "Если мне господин Путин, конечно, подарит такой подарок, я, может быть, на следующей встрече надену его".

"Договорились", - ответил российский лидер, пожимая руку греческому премьеру.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияЦипрас, Алексис
Филиппины закупят американские вертолеты Black Hawk вместо российских из-за санкций
Власти Филиппин приобретут 16 вертолетов за $240 млн
Читать полностью