Ципрас готов нарушить данное им слово ради галстука, подаренного Путиным

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что подарит премьер-министру Греции Алексису Ципрасу галстук. Греческий премьер готов ради этого подарка нарушить данное слово.

На пресс-конференции по итогам переговоров руководителей двух стран Ципрасу был задан вопрос про галстук. Ранее греческий премьер обещал не носить этот аксессуар до тех пор, пока не улучшится экономическое положение в его стране. На переговоры в Кремль Ципрас пришел без галстука.

Греческий премьер подчеркнул, что однажды уже надевал галстук, но быстро снял его. "Галстук как петля на шее греческого народа, я думаю, этот символизм очень важен", - сказал он. При этом Ципрас обратился к Путину: "Если мне господин Путин, конечно, подарит такой подарок, я, может быть, на следующей встрече надену его".

"Договорились", - ответил российский лидер, пожимая руку греческому премьеру.