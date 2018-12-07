Филиппины закупят американские вертолеты Black Hawk вместо российских из-за санкций

СИНГАПУР, 7 декабря. /ТАСС/. Филиппины, отказавшись от покупки российских вертолетов из-за санкций США, приобретут 16 вертолетов Black Hawk производства американской компании Sikorsky Aircraft Corp за $240 млн. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Как заявил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана, военно-воздушные силы подпишут в следующем году контракт о поставках американских вертолетов, отказавшись от покупки винтокрылых машин у России, хотя по цене они были на порядок ниже. "Несмотря на это, за них будет очень трудно расплачиваться из-за санкций США", - признал глава филиппинского оборонного ведомства, которого цитирует Reuters.

По данным агентства, Филиппины рассматривали несколько вариантов, включая вертолеты S-70 Black Hawk компании Sikorsky Aircraft Corp, российские Ми-171 и машины AW139 южнокорейской компании Surion and Agusta Westland.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций", который закрепил ограничительные меры в отношении России, Ирана и Северной Кореи, принятые предыдущими администрациями, и ввел дополнительные. Закон усложнил процесс получения кредитов российскими предприятиями и работу оборонных и энергетических компаний, а также распространил действие санкций на физические и юридические лица третьих стран, сотрудничающие с компаниями из России.