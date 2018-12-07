СМИ: минюст Канады по просьбе финдиректора Huawei не опубликует подробностей ее ареста

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Канады по запросу финансового директора и заместителя председателя совета директоров китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу не будет публиковать подробности ее ареста. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По его данным, ведомство удовлетворило просьбу 46-летней Мэн Ваньчжоу о так называемом запрете на публикацию, который касается деталей дела об ее задержании. Известно, что она была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Как ожидается, слушания по ее делу пройдут в Ванкувере позже в пятницу.

В китайской компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу. По данным газеты Financial Times, компания назначила исполняющим обязанности финансового директора Лян Хуа.