Трамп выдвинет кандидатуру преемника Данфорда

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в субботу кандидатуру преемника генерала Джозефа Данфорда на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Об этом американский лидер сообщил в пятницу перед отбытием в поездку в штат Миссури.

"У меня есть еще одно [объявление] - на завтра [то есть в субботу] <...> Могу дать маленький намек - это будет касаться Комитета начальников штабов и преемственности", - заявил руководитель американской администрации, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома. Он уточнил, что проинформирует общественность об этом кадровом решении на традиционном ежегодном матче по американскому футболу между командами Сухопутных войск и ВМС США. Игра состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Глава КНШ традиционно назначается в США на срок два года. Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, затем его переназначил двумя годами позднее Трамп. Оба раза кандидатура Данфорда была без каких-либо задержек утверждена Сенатом Конгресса США. Срок полномочий военачальника истекает осенью 2019 года.