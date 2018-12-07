Ципрас: Россия и Греция разрешили проблемы, вызванные высылкой российских дипломатов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Москва и Афины преодолели проблемы в отношениях, вызванные высылкой российских дипломатов из Греции. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я верю, что Греция смотрит вперед. Этот вопрос [дипломатический кризис, вызванный высылкой российских дипломатов летом 2018 года] разрешился. И сегодня большое значение имеет то, как использовать возможности углубления наших партнерских отношений в различных секторах", - сказал он.

Ципрас подчеркнул необходимость стабильных отношений между РФ и Грецией. "Я хотел бы подчеркнуть, что пока я являюсь премьер-министром, и пока мы находимся сейчас в периоде после 2015 года в острых вопросах, касающихся отношений России и Греции, Греция не сдвигается со своих позиций под давлением или под мнением третьих стран", - сказал премьер-министр, напомнив, что Греция не последовала примеру других западных государств, которые выслали российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей".

В сентябре Ципрас заявлял, что между Афинами и Москвой ведется работа над восстановлением отношений после кризиса минувшим летом, который был вызван решением Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, и "зеркальных" ответных мер РФ.

Обсуждение международных проблем

Ципрас отметил, что обсуждение международных проблем Греция как член ЕС и НАТО считает, что реализация инициатив по решению международных проблем, как и построение архитектуры безопасности, не могут происходить без участия России.

"Греция является страной Евросоюза и НАТО, и должна исполнять свои обязательства, но считает, что любая архитектура безопасности или любая инициатива по решению международных проблем не может не включать в себя Россию", - сказал он.

Взаимодействие с Россией в таких случаях должно быть основано "на искреннем диалоге", считает Ципрас. Он также подчеркнул, что многократно озвучивал эту позицию на всех международных европейских форумах, в которых принимает участие в качестве премьер-министра Греции.

Основываясь на "принципах и ценностях сотрудничества и развития диалога" между Россией и Грецией, Ципрас выразил уверенность, что Греция может "сыграть определяющую роль, став страной-мостом дружбы и сотрудничества между Евросоюзом и Россией, а также арабским миром". По его словам, страна способна "играть стабилизирующую роль в вопросах безопасности в этом регионе и в сфере вызовов, которые касаются безопасной транспортировки энергоносителей в Европу".

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что Россия впредь будет придерживаться линии укрепления сотрудничества с Грецией по экономическим и культурным вопросам. Он добавил, что причина такого отношения к Греции кроется в исторических связях, а также в духовной близости народов двух стран.