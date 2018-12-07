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Акции протеста во Франции

МИД Бельгии рекомендовал воздерживаться от поездок в Париж в выходные из-за беспорядков

В целом, в эти дни во Франции рекомендуется не участвовать в политических дискуссиях и ни в каких ситуациях ни в коем случае не уклоняться от выполнения указаний полиции

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бельгии официально рекомендовало гражданам королевства отказаться от поездок в Париж в выходные 8 и 9 декабря в связи с угрозой повторения уличных беспорядков, организованных движением "желтых жилетов". Об этом говорится в рекомендации МИД, размещенной на официальной странице министерства.

"В связи с акциями, готовящимися движением "желтых жилетов" в выходные дни 8 и 9 декабря, мы рекомендуем путешественникам отложить их поездки во французскую столицу. Если вы отправляетесь в эти дни в Париж, следуйте рекомендованным нами мерам предосторожности", - отмечает МИД.

Среди советов бельгийцам в Париже: избегайте толпы и любых больших собраний людей, по возможности оставайтесь в округах Парижа по левому берегу Сены (более богатая и благополучная часть города), не посещайте символические места Парижа и основные туристические достопримечательности (Триумфальную арку, Елисейские поля, Площадь согласия, Марсово поле и другие). МИД также рекомендует не въезжать в центр на машине, "поскольку движение в Париже хаотическое из-за выведения из строя протестующими части светофоров и других элементов дорожной сигнализации". В крайнем случае, машины настоятельно рекомендуется оставлять только на закрытых подземных парковках, поскольку в ходе протестов транспортные средства могут быть повреждены или сожжены.

В целом, в эти дни во Франции рекомендуется не участвовать в политических дискуссиях и ни в каких ситуациях ни в коем случае не уклоняться от выполнения указаний полиции.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе 8 тыс. - в Париже.

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