Советник Трампа: арест топ-менеджера Huawei не связан с торговым спором США и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Арест топ-менеджера китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу не имеет отношения к торговому спору между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир в пятницу.

"Это довольно просто, эти две проблемы - консультации по торговле и данный арест - совершенно не связаны между собой", - сказал Наварро. Мэн Ваньчжоу, являющаяся финансовым директором и заместителем председателя совета директоров Huawei, была задержана в Канаде по запросу США.

По словам Наварро, министерство юстиции США проводит независимое расследование и не информировало американского лидера Дональда Трампа об аресте. Как заверил Наварро, тот факт, что это произошло именно сейчас, "является случайностью". Глава Национального совета по торговле при Белом доме также сообщил, что указанная тема не затрагивалась на состоявшейся 1 декабря встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине.

Как сообщалось ранее, Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами по запросу США в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ожидается, что слушания по ее делу пройдут в Ванкувере позже в пятницу.

В китайской компании подтвердили факт задержания финдиректора и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу. По данным газеты "Файнэншл таймс", компания назначила исполняющим обязанности финансового директора Лян Хуа.