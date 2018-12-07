Новым председателем германского ХДС избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр

За Крамп-Карренбауэр, которая считается ближайшей соратницей Ангелы Меркель, проголосовали 517 делегатов (51,75%). Ее соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса (48,25%)

"Мы должны оставаться сплоченными ради цели, которая нас всех объединяет", - сказала новый председатель. "Я принимаю вотум", - отметила политик. Мерц, который вернулся в политику лишь несколько недель назад после многолетней паузы, со своей стороны заявил, что "продолжит оказывать поддержку своей партии".

Меркель в конце октября объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Сначала парламентское большинство в Баварии потерял Христианско- социальный союз Хорста Зеехофера - "сестринская" партия ХДС. Затем в Гессене христианские-демократы потеряли 10% по сравнению с прошлыми выборами.

Меркель занимала пост председателя ХДС на протяжении последних 18 лет.

Протеже канцлера

По мнению политологов и экспертов, 56-летняя Крамп- Карренбауэр является ставленницей Меркель, политиком, который абсолютно лоялен действующему канцлеру. Именно канцлер в прошлом году поспособствовала стремительному росту в ее карьере - политик была выдвинута на должность генерального секретаря ХДС.

При этом политик пытается всеми силами развеять представления о том, что она копирует Меркель. "У меня собственный политический стиль и собственная биография", - заявила она. Крамп-Карренбауэр заверила, что при выстраивании отношений с канцлером не будет искать "управляемой гармонии" по темам, где их мнения различаются. "С другой стороны, я и не буду искусственно дистанцироваться от тех вопросов, по которым я разделяю мнение Ангелы Меркель", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в католической семье педагога-дефектолога и домохозяйки в городе Фёльклинген в федеральной земле Саар на юго-западе ФРГ. В этом регионе и начиналась ее политическая карьера: в 1981 году вступила в ХДС, в 1999 году была избрана в ландтаг (земельный парламент), а в 2000 году назначена на пост главы МВД Саара, став первой женщиной в Германии на должности земельного министра внутренних дел. С 2011 по 2018 год она возглавляла правительство земли Саар, а в 2018 году по личной инициативе Меркель была выдвинута и избрана на пост генсека. Замужем, воспитывает троих детей.