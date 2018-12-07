Белый дом: арест финдиректора Huawei вряд ли скажется на торговых переговорах с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Арест финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану, вряд ли скажется на ходе американо- китайских переговоров по торговле. Такое мнение высказал в пятницу в интерьвю телекомпани CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу.

"Мы уже на протяжении определенного времени предупреждали их по поводу нарушения санкций, введенных в отношении Ирана", - заявил Кадлоу. - Я не знаю всех подробностей, но мы действительно обратились к правительству Канады, они с нами сотрудничали и мы это ценим". "Не знаю, скажется ли это на переговорах по вопросам торговли [с Китаем], - добавил он. - В данный момент я сомневаюсь в этом".

По словам Кадлоу, арест финдиректора Huawei - "это отдельный вопрос". "Если кто-то нарушает американское или канадское законодательство, то за это придется расплачиваться", - подчеркнул он.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.