Ципрас сообщил, что на переговорах разъяснил Путину позицию Греции по названию Македонии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным объяснил российскому лидеру позицию Греции по переименованию государства Македония.

"Господин Путин дал мне возможность объяснить позицию греческой стороны по тонкому вопросу наших северных соседей, поскольку для Греции и для греческого народа это первостепенный вопрос, чтобы соседняя страна не имела в качестве конституционного названия название "Македонская Республика". Для нас это имя и история, которую несет в себе это имя, - очень важная часть нашего исторического и культурного наследия. Именно поэтому я уверен, что Преспанское соглашение поставило на справедливую основу проблему, которую многие годы необходимо решить", - сказал Ципрас на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

История вопроса

17 июня главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". После одобрения македонским парламентом изменений в конституции, гарантирующих отказ от ирредентизма (претензий на объединение нации в рамках единого государства), данное соглашение должно поступить на рассмотрение и ратификацию в парламент Греции.

Соглашение должно не только разрешить многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз.

В Македонии 30 сентября состоялся референдум консультативного характера по договору с Грецией о переименовании. Гражданам предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они членство страны в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой. Как позднее сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоский, референдум был признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки. По данным избиркома, она составила 36,91% (необходимо более 50%).