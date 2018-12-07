CNN: в США освобожден из тюрьмы экс-советник предвыборного штаба Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос в пятницу был освобожден из тюрьмы в городе Оксфорд (штат Висконсин) после отбытия заключения продолжительностью 12 дней. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пападопулос был фигурантом расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. В сентябре он был приговорен судом к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР. Телеканал не уточняет, почему Пападопулос находился в тюрьме 12, а не 14 дней.

Экс-советник Трампа будет находиться под особым надзором властей в течение 12 месяцев. Ему предстоят общественные работы продолжительностью 200 часов. Кроме того, Пападопулос должен выплатить штраф в размере $9,5 тыс.

Спецслужбы США утверждают, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года. Расследование на этот счет проводит уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких- либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.