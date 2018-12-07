Ципрас заявил, что Афины не хотят милитаризации Кипра

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Афины исключают перспективу милитаризации острова Кипра, об этом в пятницу заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нет никакой мысли и перспективы милитаризации этого острова. Мы не боремся за решение [кипрского] вопроса с применением третьих сил", - сказал он.

5 декабря официальный представитель правительства Республики Кипр Продромос Продрому заявил, что власти Кипра не планируют милитаризовать остров.

Ранее Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре. По ее словам, из различных источников поступает информация об активной проработке Вашингтоном возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре для противодействия "возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС РФ в Сирии".

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Турция является гарантом для Северного Кипра, а южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении ведутся под эгидой ООН уже несколько десятилетий. Последний раунд прошел в Швейцарии летом 2017 года.