Украинский консул посетил четырех моряков в СИЗО "Лефортово"

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Украинский консул в Москве Альберт Черняков посетил четырех моряков Военно-морских сил Украины в СИЗО "Лефортово", арестованных за нарушение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня [консул] посетил четырех моряков - Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша. Наши ребята никаких жалоб не высказывали и держатся мужественно", - сообщила омбудсмен. Консул проинформировал, что у моряков в камерах есть телевизоры, ранее им были переданы посылки, а также денежные средства в размере 74 доллара на человека. Кроме того, сообщила Денисова, есть договоренность о возможности телефонного разговора военнопленных с родными.

По информации консула, составлен график посещения им других моряков в "Лефортово". "На понедельник запланировано посещение шести моряков. Во вторник, 11 декабря, консул посетит еще шесть военнопленных (власти Украины считают задержанных военнопленными - прим. ТАСС), и в среду, 12 декабря, остальные пять моряков", - заявила Денисова.

Ранее сообщалось, что 6 декабря украинские консулы посетили трех раненых украинских моряков в тюремной больнице СИЗО "Матросская Тишина". В пятницу уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о получении официального документа Федеральной службы исполнения наказаний РФ, в котором отмечается положительная динамика в состоянии здоровья раненых моряков. По ее словам, у двоих из них легкие ранения рук, у одного - ранение двух ног.

Задержание украинских моряков

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"), которая предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.

Арестованные украинские моряки были доставлены в два московских СИЗО: 21 человек - в СИЗО "Лефортово", а трое раненых - в больницу СИЗО "Матросская Тишина".

В новость были внесены изменения (20:00 мск) - уточненяется статус задержанных в третьем и четвертом абзацах