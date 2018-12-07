Представители "желтых жилетов" могут встретиться 7 декабря с французским премьером

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Представители движения "желтых жилетов" могут встретиться в пятницу вечером с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на одного из координаторов движения Бенжамена Коши.

"Мы сможем сесть за стол [переговоров] с премьер-министром Франции [Эдуаром Филиппом] в 20:30 (22:30 мск) сегодня вечером", - передает слова представителя движения телеканал.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.