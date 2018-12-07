Экс-директор ЦРУ: расследование спецпрокурора Мюллера заставляет Трампа нервничать

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Нападки президента США Дональда Трампа на спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемые контакты между сотрудниками его избирательного штаба и Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года, свидетельствуют о том, насколько сильно нервничает Трамп. Такое мнение высказал в пятницу в интервью телекомпании MSNBC экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, комментируя серию сообщений Трампа в Twitter, где он подверг резкой критике спецпрокурора Мюллера, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, федерального прокурора Эндрю Уэйсмана и сравнил расследование с "охотой на ведьм".

"Думаю, что президент Трамп ощущает, как вокруг него сдвигаются стены, - заявил Бреннан. - Именно поэтому он испытывает все большее отчаяние". По мнению бывшего главы ЦРУ, эти твиты Трампа "свидетельствуют о том, насколько плохо он подходит для поста президента".

"Трамп сам знает о том, что он совершил в прошлом, - продолжал Бреннан. - Он продемонстрировал недостаток этики, отсутствие принципов и, думаю, эти факторы будут сказываться на его действиях, будь то в государственных делах или в делах его бизнеса".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.