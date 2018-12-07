Французская полиция призвала мирных манифестантов не приближаться к участникам беспорядков

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Французская полиция уважает право на протест, однако готова задержать участников акций, на которых будут присутствовать агрессивные элементы. Такое сообщение распространила в пятницу полиция Франции в Twitter.

"Если вы участвуете в массовых акциях, вы рискуете стать случайной жертвой и быть задержанными, - говорится в обращении. - Следуйте указаниям стражей порядка, в случае проявлений насилия покиньте это место".

"Право на манифестацию - это основное право <...> Мирные демонстранты, мы уверены в вас и в том, что вы воспользуетесь своим правом, но отделитесь от инициаторов насилия", - подчеркивается в заявлении.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.