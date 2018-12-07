Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель на посту председателя ХДС

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Германский политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала в пятницу новым председателем германской партии Христианско-демократический союз (ХДС). Именно на нее делала ставку канцлер Ангела Меркель, которая правила консерваторами на протяжении 18 лет вплоть до сегодняшнего дня. Наблюдатели считают, что теперь Меркель, как и планировала, может спокойно доработать до конца канцлерский срок, поскольку пользуется абсолютной поддержкой со стороны новой главы партии.

Первая реакция из стана оппозиции была завязана именно на схожести политики Крамп-Карренбауэр и канцлера. "Меркель 2.0 - не решение, - полагает глава парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. - При ней политика Меркель продолжится, и социальный переворот будет невозможен".

Крамп-Карренбауэр, будучи абсолютно лояльным действующему канцлеру функционером, способна обеспечить максимально безболезненное завершение политической эры Меркель. Считается, что она может сгладить острые углы внутри консервативного блока и объединить разные группы в рамках партии, как консервативно настроенные, так и либеральные. Впрочем, именно там, где одни видят преимущества, другие усмотрели недостатки. Считается, что новый председатель будет придерживаться нынешнего политического вектора, и это для почти половины делегатов стало поводом голосовать за Мерца.

Немецкие СМИ для удобства называют Аннегрет Крамп-Карренбауэр ее инициалами - АКК. Изначально она считалась фаворитом в силу своих близких политических отношений с канцлером. Именно глава правительства в начале этого года содействовала огромному шагу в ее карьере - политик покинула должность главы правительства федеральной земли Саар и стала генеральным секретарем ХДС.

В итоге за первую проголосовали 517 делегатов (51,75%), а за второго совсем немногим меньше - 482 (48,25%). Победа явная, но далеко не разгромная.

Вотум делегатов съезда, который проходит в Гамбурге, в очередной раз продемонстрировал, что в рядах христианских демократов есть определенный раскол относительно будущего курса. В первом туре, как и прогнозировалось, из борьбы выбыл глава Минздрава Йенс Шпан. Во втором туре остались Крамп-Карренбауэр и бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц.

Новый председатель консерваторов при этом пытается всеми силами развеять представление о том, что она копирует Меркель. "У меня собственный политический стиль и собственная биография", - заявила она в среду в эфире телеканала Phoenix. Крамп-Карренбауэр заверила, что при выстраивании отношений с канцлером не будет искать "управляемой гармонии" по темам, где их мнения различаются. "С другой стороны, я и не буду искусственно дистанцироваться от тех вопросов, по которым я разделяю ее мнение", - сказала она.

Биография и карьера

Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в католической семье педагога-дефектолога и домохозяйки. Ее политическая карьера начиналась в федеральной земле Саар - там в 1981 году она вступила в ХДС, а в 1999 году была избрана в местный ландтаг (земельный парламент).

В 2000 году Крамп-Карренбауэр была назначена на пост главы МВД Саара, став первой женщиной в Германии на должности земельного министра внутренних дел. Позже занимала в региональном правительстве посты министра по делам образования, семьи и культуры, по вопросам труда и занятости, юстиции, по делам науки и исследований. С 2011 по 2018 год возглавляла правительство земли Саар. Членом президиума ХДС является с 2010 года, а в 2018 году по личной инициативе Меркель была выдвинута и избрана на пост генсека.

АКК считается близкой соратницей Меркель, в ее действиях заметны присущее нынешнему канцлеру спокойствие и выдержка. Многие наблюдатели сравнивают ее с Меркель и называют даже "кронпринцессой" председателя кабмина. Высокую оценку во внутрипартийных кругах получило ее руководство ХДС на региональном уровне - в 2017 году христианские демократы за явным преимуществом победили на выборах в парламент Саара.

Немецкие наблюдатели считают, что Меркель как канцлеру будет комфортнее всего именно с Крамп-Карренбауэр на посту председателя ХДС. Последняя разделяет ее позиции по многим вопросам, в том числе это касается миграционной и социальной политики. Если бы выбрали Мерца, то, как считается, канцлер могла бы и уйти с поста главы кабмина досрочно.

Если не произойдет существенных внутриполитических потрясений в ФРГ, то Крамп-Карребауэр будет претендовать на должность канцлера по итогам следующих выборов в Бундестаг.

Предпосылки ухода Меркель

Меркель в конце октября объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Сначала парламентское большинство в Баварии потерял Христианско- социальный союз (ХСС) Хорста Зеехофера. Затем в Гессене христианские демократы потеряли 10% по сравнению с прошлыми выборами. Именно после этого канцлер заявила, что партии нужно обновление и поэтому она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, но продолжит быть главой правительства до 2021 года.

7 декабря Меркель произнесла последнюю речь в должности главы ХДС, после чего 10 минут слушала овации однопартийцев. Она говорила о том, что христианским демократам пора открывать новую страницу в своей истории. Канцлер напомнила об успехах на региональных выборах, причем особенно отметила победу ХДС в земле Саар в 2017 году под началом АКК.

Кроме того, глава кабмина призвала консерваторов к сплоченности. "Куда нас могут завести непрекращающиеся разногласия, ХДС и ХСС в последние годы познали сполна", - сказала она, имея в виду конфликт с Зеехофером по вопросу миграции. "У нас есть силы ломать тенденции, выигрывать выборы, если мы будем вместе бороться, сохраняя сплоченность", - подчеркнула Меркель.

"Наш ХДС сегодня другой, нежели в 2000 году, это и хорошо, - продолжала она. - Ведь ХДС 2018 года обладает всем необходимым, чтобы смотреть не в прошлое, а в будущее - с новыми лицами, новыми структурами, но при сохранении ценностей".

На прощание Меркель получила от однопартийцев в подарок дирижерскую палочку, которая принадлежала Кенту Нагано - он управлял оркестром во время специального концерта на саммите G20 в Гамбурге в июле прошлого года. Впрочем, далеко не все сочли такую идею уместной. Газета Bild напомнила о протестах, сопровождавших саммит "Группы двадцати", и назвала подарок "бестактным".

"В свете серьезных беспорядков на G20 это, к сожалению, не оптимальный подарок Ангеле Меркель. Кроме того, она впредь больше не будет задавать такт, поэтому дирижерская палочка как символ вообще не подходит", - заметил в интервью Bild один из делегатов съезда Тим Петерс.

Внутренняя политика важнее внешней

В ходе многочисленных ток-шоу на немецком телевидении в последние дни обсуждалась в основном внутриполитическая повестка. Граждан в первую очередь интересовало, как поменяется и поменяется ли вообще политика христианских демократов в пенсионной и налоговой сферах, в области рынка труда и миграции. По сути, внешнюю политику кандидаты затронули лишь в последние дни, в частности на фоне инцидента в Керченском проливе и реализации проекта "Северный поток - 2".

Крамп-Карренбауэр, несмотря на высказанную в адрес России критику, не стала открыто заявлять об отказе от энергетического проекта. Новоиспеченная глава ХДС утверждала, что отказ от строительства "был бы слишком радикальной мерой". Она напомнила, что на строительство трубопровода уже выданы разрешения и участники проекта имеют свои обязательства. По ее мнению, одним из средств давления на РФ могла бы быть регулировка объемов поставок через трубопровод, но не выход немецких компаний из проекта.

Обратила на себя внимание ее мысль о том, что ЕС и США следовало бы рассмотреть возможность закрытия своих портов для российских судов, приходящих из Азовского моря. Предложение осталось по большей части незамеченным. Критике его подверг только бывший глава МИД ФРГ социал-демократ Зигмар Габриэль.

Как бы там ни было, по мнению немецких наблюдателей, подобные заявления, скорее всего, были нацелены лишь на одно - выделиться перед выборами председателя ХДС и как-то дистанцироваться от прежнего курса Меркель.