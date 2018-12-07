Экс-президент Армении Кочарян арестован и находится в СИЗО

На Кипре заявили, что обсуждение вопроса о военном присутствии США на острове закрыто

Официальный представитель правительства Продромос Продрому подчеркнул, что Кипр не хочет милитаризации международных отношений, особенно в регионе Восточного Средиземноморья

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