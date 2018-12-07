Экс-президент Армении Кочарян арестован и находится в СИЗО

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян помещен под арест в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр" в здании Службы национальной безопасности (СНБ). Об этом в пятницу сообщил журналистам глава ведомства Артур Ванецян.
"Роберт Кочарян арестован решением суда. Насколько мне известно, он находится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-центр", - заявил глава СНБ.
7 декабря Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего главы республики, который обвиняется в свержении Конституционного строя в 2008 году. В тот же день Кочарян решил не дожидаться исполнения судебного приговора об аресте и лично явился в изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу.
13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью. 15 ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, отправив дело Кочаряна в Апелляционный суд на повторное рассмотрение.