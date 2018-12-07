Марин Ле Пен осудила насилие на демонстрациях во Франции

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в письме к своим сторонникам осудила насилие на акциях протеста во Франции и указала, что разразившийся в стране кризис может быть решен только политическими методами. Открытое обращение с подписью политика опубликовано в пятницу на сайте партии.
"Мы считаем, что выход из кризиса в основном носит политический характер, - подчеркнула она. - Это решение, безусловно, полностью и безоговорочно отвергает любое применение насилия, которое лишь добавит хаос к страданиям".
Также политик раскритиковала призывы свергнуть Пятую Республику. По ее мнению, подобные идеи "бесполезны, неоднозначны и излишне опасны". Как подчеркивает Ле Пен, в такие моменты, "наоборот, необходимо подтвердить приверженность Республике, ее ценностям и, в частности политическому режиму, наследниками которого [французов] сделал генерал [Шарль] де Голль".
Ле Пен считает, что проблема Франции не в самом институте президентства, а в том, что нынешний глава государства "лишен сочувствия к народу" и "стеснен высокомерием элиты".
Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", участники которых выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.