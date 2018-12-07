CNN: глава аппарата Белого дома Келли ответил на вопросы подчиненных Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли ранее в текущем году ответил на вопросы подчиненных спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.
По сведениям его источников, беседа состоялась в течение последних месяцев. Летом юристы Белого дома в официальном порядке отказали Мюллеру в возможности задать Келли вопросы. Как говорится в материале, подчиненные спецпрокурора, в частности, спрашивали Келли о подробностях, касающихся якобы имевшихся в прошлом у президента США Дональда Трампа намерений снять Мюллера с должности.
В публикации отмечается, что отношения между Трампом и Келли сейчас испортились, они не разговаривают. В пятницу телеканал сообщил со ссылкой на источники, что Келли, как ожидается, в ближайшие дни уйдет в отставку. По сведениям Си-эн-эн, сейчас американский лидер активно обсуждает план замены Келли, однако окончательного решения принято не было. Одним из кандидатов на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома является якобы действующий глава аппарата вице-президента США Ник Айерс.
Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию утверждений о вмешательстве РФ в президентские выборы в США и о сговоре между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.