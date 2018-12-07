Глава МИД Австрии заявила, что ее визит в Россию был не отменен, а перенесен

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ее декабрьский визит в Россию был не отменен, а перенесен.

"Он перенесен", - сказала Кнайсль, отвечая в пятницу на вопрос журналистов в Вене. Министр отметила, что это произошло из-за дела о предполагаемом шпионаже бывшего полковника австрийской армии в пользу России. "Я встретилась с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым в Милане, мы находимся в контакте", - добавила глава МИД Австрии.

Глава МИД Австрии принимала в пятницу участие в конференции на тему презентации прогноза развития глобального рынка газа до 2040 года Global Gas Outlook 2040, подготовленного Форумом стран - экспортеров газа.

Шпионский скандал в Австрии

Австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, которого министерство обороны страны подозревает в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

По данным прокуратуры Зальцбурга, в результате допросов следствие пришло к выводу, что отставного полковника подозревают в преступлениях по двум статьям уголовного кодекса Австрии: о работе на разведку в ущерб Австрии и о разглашении гостайны, а также по одной статье военно- уголовного закона о преднамеренном разглашении военной тайны. По данным следствия, все преступления могли произойти в период с 1992 по 2018 год, в случае подтверждения подозрений обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Лавров отметил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и сначала дождаться итогов расследования. Ван дер Беллен также уверен, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.