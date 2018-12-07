{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: в Дейр-эз-Зоре уничтожена больница в результате удара коалиции США

О возможных пострадавших или жертвах пока не сообщается

ТАСС, 7 декабря. Больница уничтожена в результате удара ВВС международной коалиции во главе с США по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

О возможных пострадавших или жертвах пока не сообщается.

В пятницу SANA сообщила, что при ударе коалиции во главе с США по Хаджину погибли по меньшей мере восемь человек, которые, по данным агентства, были членами одной семьи.

МИД Сирии направил в ноябре послание в Совет Безопасности ООН, в котором обвинил коалицию во главе с США в том, что она продолжает совершать военные преступления в республике и пренебрегает жизнями людей. Дамаск призвал Совбез ООН решительно осудить действия коалиция и создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений и наказания виновных.

Теги
СШАСирияКризис в Сирии
На Кипре заявили, что обсуждение вопроса о военном присутствии США на острове закрыто
Официальный представитель правительства Продромос Продрому подчеркнул, что Кипр не хочет милитаризации международных отношений, особенно в регионе Восточного Средиземноморья
Читать полностью