СМИ: в Дейр-эз-Зоре уничтожена больница в результате удара коалиции США

ТАСС, 7 декабря. Больница уничтожена в результате удара ВВС международной коалиции во главе с США по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.
О возможных пострадавших или жертвах пока не сообщается.
В пятницу SANA сообщила, что при ударе коалиции во главе с США по Хаджину погибли по меньшей мере восемь человек, которые, по данным агентства, были членами одной семьи.
МИД Сирии направил в ноябре послание в Совет Безопасности ООН, в котором обвинил коалицию во главе с США в том, что она продолжает совершать военные преступления в республике и пренебрегает жизнями людей. Дамаск призвал Совбез ООН решительно осудить действия коалиция и создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений и наказания виновных.