Экс-госсекретарь США Тиллерсон считает, что Трамп давал ему противоречащие закону указания

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что американский президент Дональд Трамп давал ему указания, исполнение которых было бы незаконным и противоречило бы имеющимся соглашениям. Об этом бывший глава внешнеполитического ведомства рассказал во время выступления в Хьюстоне (штат Техас), запись опубликована в пятницу на сайте телеканала CBS.

Тиллерсона спросили, почему Трамп в марте отправил его в отставку. "Я думаю, отчасти это из-за глубоких различий в наших стилях. У нас не было общей системы ценностей", - ответил бывший госсекретарь.

"Когда президент говорил "вот, что я хочу сделать, и вот каким образом", мне приходилось отвечать ему: "Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но вы не можете сделать это таким образом. Это нарушает закон, это нарушает соглашения", - сказал Тиллерсон. По его словам, ответы такого рода "действительно разочаровывали" президента США.

Экс-госсекретарь добавил, что не знал, как вести себя с американским лидером иначе, нежели "по-настоящему прямолинейно". "Я думаю, ему надоело, что я каждый день говорю ему: "Вы не можете сделать этого, давайте обсудим то, что мы можем сделать", - отметил Тиллерсон.

Бывший руководитель внешнеполитического ведомства США также охарактеризовал Трампа как человека, который "действует инстинктивно", "является довольно недисциплинированным, не любит читать". По словам Тиллерсона, американский лидер, в частности, не любит читать служебные донесения и "углубляться в детали по многим вопросам". Как отметил экс-госсекретарь, это осложняло для него взаимодействие с президентом США.

В марте Тиллерсон был отправлен в отставку. Его место занял Майкл Помпео.