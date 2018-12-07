На Кипре заявили, что обсуждение вопроса о военном присутствии США на острове закрыто

НИКОСИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Республика Кипр считает закрытым обсуждение вопроса об американском военном присутствии на территории острова. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Продромос Продрому в интервью газете Cyprus mail.
"Мы хотим считать, что вопрос закрыт. Действительно, были некоторые неудачные заявления, но Республика Кипр как независимое государство - член Евросоюза следует европейской ориентации", - заявил Продрому. По его словам, Кипр часто предоставляет свои морские порты и аэропорты странам, с которыми имеет тесные связи, включая Россию, преимущественно в гуманитарных целях.
Продрому подчеркнул, что Кипр не хочет милитаризации международных отношений, особенно в регионе Восточного Средиземноморья.
Ранее в среду Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре. По ее словам, из различных источников поступает информация об активной проработке Вашингтоном возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре для противодействия "возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС РФ в Сирии".