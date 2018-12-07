Трамп отреагировал на критику Тиллерсона, назвав его ленивым и глупым как пробка

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отреагировал на критические заявления экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона в свой адрес, заявив, что последнему не доставало умственных способностей для выполнения своих обязанностей.
"Майкл Помпео (преемник Тиллерсона - прим. ТАСС) отлично работает, я очень им горжусь. Его предшественник, Рекс Тиллерсон, не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я не смог достаточно быстро от него избавиться. И он был ужасно ленив", - написал президент в пятницу в своем .
По словам Трампа, после ухода Тиллерсона дела у Госдепартамента пошли совсем по-другому и у ведомства "отличный настрой".
Ранее Тиллерсон во время выступления в Хьюстоне заявил, что Трамп давал ему указания, исполнение которых, с его точки зрения, было бы незаконным и противоречило бы имеющимся соглашениям. Бывший руководитель внешнеполитического ведомства США также охарактеризовал Трампа как человека, который "действует инстинктивно", "является довольно недисциплинированным, не любит читать". По словам Тиллерсона, американский лидер, в частности, не любит читать служебные донесения и "углубляться в детали по многим вопросам". Как отметил экс-госсекретарь, это осложняло для него взаимодействие с президентом США.
В марте Тиллерсон был отправлен в отставку. Его место занял Помпео.