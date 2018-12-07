Президент Болгарии считает, что в керченском инциденте задействованы третьи страны

СОФИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что в инциденте в Керченском проливе виновны не только Украина и Россия, но и третьи страны. Об этом глава государства заявил в пятницу в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"В этом конфликте есть более чем две страны, поэтому мы не должны сейчас решать кто виновен [Украина или Россия], а должны искать принципиальные решения проблемы. Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций, а украинские моряки не должны за них платить. Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет лучше для всего региона. Никто не хочет милитаризации Черного моря, а такая возможность явно наступает", - сказал Радев.

Говоря о нынешнем состояние болгаро-российских отношений президент Болгарии отметил, что между странами существует недоверие.

"Россия показывает, что в последнее годы между ней и Болгарией появилось недоверие. Считаю, что мы справимся с этим недоверием, должны справиться, потому что оно не соответствует интересам и духовной близости наших народов. Россия понесла финансовые потери из-за болгарского отказа от газопровода "Южный поток", а сейчас мы сами боремся за "Турецкий поток", это доказывает несостоятельность и недальновидность нескольких болгарских правительств, [политиков] которые сейчас пытаются нас поставить в зависимость еще от одной страны".

Радев подчеркнул, что не только Болгарии, но и Европе нужны прямые поставок газа из России, которая обеспечит гарантии безопасности поставок энергии. Не менее важен и проект строительства АЭС "Белене", которые даст гарантии стабильного будущего.