День тишины наступает перед парламентскими выборами в Армении

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. День тишины, во время которого запрещена любая политическая агитация, наступает в субботу в Армении в преддверии внеочередных парламентских выборов. По заявлениям ЦИК, к проведению голосования уже все готово, и у граждан остается чуть больше суток, чтобы определиться со своим выбором.

По закону, в день, предшествующий выборам, никто из кандидатов в депутаты Национального собрания (парламента) и их соратников не имеет права выступать с агитационными заявлениями. При этом размещенные ранее в городах и селах плакаты остаются на своих местах, снимать их не обязательно.

Устранить двоевластие

Руководству Армении внеочередные парламентские выборы необходимы для того, чтобы устранить двоевластие, которое образовалось после произошедшей весной так называемой бархатной революции. Все эксперты и политологи уверены, что большинство получит партия "Мой шаг" и.о. премьера Никола Пашиняна. Остальные политические силы, включая бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА), активно включились в предвыборную кампанию.

Подсчет голосов

Выборы проводятся по пропорциональной и рейтинговой системам. Каждый избиратель, приходя на участок, получает специальный конверт, марку с несколькими степенями защиты и 11 бюллетеней - по числу партий, участвующих в выборах.

В кабинке голосующий выбирает бюллетень той партии, за которую он готов отдать голос, а остальные выбрасывает в корзину. На обратной стороне каждого бюллетеня напечатан список кандидатов от партии, и избиратель может по желанию отметить кандидата, которому симпатизирует. После этого голосующий кладет бюллетень в конверт, запечатывает его, наклеивает марку и опускает в урну для голосования.

ЦИК подсчитывает голоса, отданные как за партии, так и за отдельных кандидатов. При этом при пропорциональном распределении мандатов учитываются голоса, отданные за партии.

По закону политическая сила, набравшая более 50% голосов, имеет право на получение конституционного большинства в парламенте - 54% мест. Если она набирает меньше этого количества, то получает дополнительные места за счет увеличения числа мандатов.

Минимальное число депутатов в Национальном собрании - 101, но в парламенте нынешнего созыва 105 депутатов, так как РПА на прошлых выборах получила четыре дополнительных мандата, чтобы иметь конституционное большинство. Если какая-то партия наберет более 70% голосов, то в парламенте она все равно будет представлена только 70% депутатов, так как 30% - обязательная квота оппозиции.

При распределении полученных мандатов внутри партии половину получают те кандидаты, которые показали наивысшие результаты в рейтинговом голосовании. Остальные места достаются тем, кто стоит выше в партийном списке.

Выборы в цифрах

В 08:00 по местному времени в воскресенье (07:00 мск) в Армении откроются 2010 избирательных участков, 1,5 тыс. из которых оборудованы камерами видеонаблюдения. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, проголосовать смогут более 2,5 млн человек по всей стране. Порога явки избирателей армянское законодательство не предусматривает, поэтому на признание выборов состоявшимися этот показатель не влияет.

Открытие участков для голосования за рубежом не предусмотрено. Граждане Армении, находящиеся за границей, не смогут принять участие в выборах, если не вернутся на родину.

Освещать выборы будут журналисты 70 местных и 32 иностранных СМИ, в том числе из России. Следить за голосованием будут наблюдатели от восьми международных организаций и 22 местных. Пока ни одна социологическая компания не сообщила в ЦИК о намерении провести экзитполы. Однако, как отмечают в Центризбиркоме, такие опросы можно проводить, но публиковать результаты до окончания голосования нельзя.

Полиция Армении не уточняет, сколько правоохранителей будут следить за порядком в день выборов. Однако МВД обещало принять все меры безопасности, чтобы ничто не помешало гражданам отдать свой голос.