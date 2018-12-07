Де Мистура: в списке конституционного комитета Сирии осталось согласовать несколько имен

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лишь несколько имен остается согласовать в формируемом сейчас списке членов конституционного комитета Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

На брифинге в женевском Дворце Наций после встречи со спецпредставителем правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянем де Мистура сказал: "Не хватает лишь нескольких имен, всего несколько имен требуется согласовать в конституционном комитете".

"Необходимо достичь соглашения, особенно со стороны правительства [Сирии], в отношении того, что, как мы считаем, должно стать вызывающим доверие списком, чтобы ООН могла это утвердить", - пояснил эмиссар ООН, подчеркнув, что список должен быть всеобъемлющим. Де Мистура сообщил, что 20 декабря он представит доклад о состоянии дел Совету Безопасности ООН.

Коснувшись ситуации в Сирии, спецпосланник подчеркнул, что "насилие сейчас носит ограниченный характер по сравнению с тем, что все видели". "Теперь существует механизм, который держит это под контролем. Мы движемся к завершению крупного военного конфликта", - сказал эмиссар. По его мнению, имеющие место инциденты не угрожают политическому процессу.

19 ноября на заседании Совета Безопасности ООН де Мистура заявил, что в середине декабря будут направлены приглашения для участия в работе конституционного комитета с тем, чтобы его заседание состоялось до 31 декабря.

30 января на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи было принято решение о создании конституционного комитета, который выработает рекомендации по внесению поправок в конституцию республики.