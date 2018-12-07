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Акции протеста во Франции

Во Франции "желтые жилеты" ждут ответа Макрона после встречи с премьером

Представители движения отметили, что Эдуар Филипп выслушал их требования и согласился с тем, что "властью были допущены ошибки"

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Встреча умеренного крыла "желтых жилетов" с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом закончилась в Париже, представители движения ждут ответа президента Эмманюэля Макрона на свои предложения. Об этом сами участники заявили в эфире телеканала BFM.

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По словам участников встречи, "Филипп внимательно выслушал их требования" и согласился с тем, что "властью были допущены ошибки". "Мы поговорили обо всем", - подчеркнула Жаклин Моро. По словам активистов, теперь очередь президента страны Эмманюэля Макрона ответить на их предложения.

На вопрос журналистов состоится ли завтра манифестация, координаторы движения ответили утвердительно.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльАкции протеста во Франции
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