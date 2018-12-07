Помпео рассчитывает на быстрое утверждение Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает на то, что Сенат Конгресса быстро утвердит выдвинутую президентом кандидатуру Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН.

С Fox News в Госдеп. Кто такая Хезер Науэрт — будущий постпред США при ООН

"Очень рад намерению президента США Дональда Трампа выдвинуть Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН. Она сопровождала меня в поездках в роли заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью и руководителя пресс-службы. Я ей доверяю", - написал он в пятницу в своем Twitter.

"Хезер играет ключевую роль в продвижении американской внешней политики, и я рассчитываю на ее быстрое утверждение [Сенатом]", - добавил он.

Трамп ранее заявил, что кандидатура руководителя пресс-службы Госдепартамента Науэрт будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН. В случае одобрения кандидатуры Сенатом, пояснили источники Associated Press, она не будет членом кабинета. Получить подтверждение или опровержение этой информации в Белом доме корреспонденту ТАСС не удалось.

Науэрт возглавила пресс-службу внешнеполитического ведомства 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.

Никки Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года.