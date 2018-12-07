Помпео рассчитывает на быстрое утверждение Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает на то, что Сенат Конгресса быстро утвердит выдвинутую президентом кандидатуру Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН.
"Очень рад намерению президента США Дональда Трампа выдвинуть Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН. Она сопровождала меня в поездках в роли заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью и руководителя пресс-службы. Я ей доверяю", - написал он в пятницу в своем Twitter.
"Хезер играет ключевую роль в продвижении американской внешней политики, и я рассчитываю на ее быстрое утверждение [Сенатом]", - добавил он.
Трамп ранее заявил, что кандидатура руководителя пресс-службы Госдепартамента Науэрт будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН. В случае одобрения кандидатуры Сенатом, пояснили источники Associated Press, она не будет членом кабинета. Получить подтверждение или опровержение этой информации в Белом доме корреспонденту ТАСС не удалось.
Науэрт возглавила пресс-службу внешнеполитического ведомства 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.
Никки Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года.