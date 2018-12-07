В США прокуратура просит приговорить экс-юриста Трампа к "значительному тюремному сроку"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральные прокуроры в районе Манхэттен в пятницу подали в суд документы, в которых просят приговорить бывшего юриста президента Дональда Трампа Майкла Коэна к "значительному сроку тюремного заключения" по ряду обвинений, включая уклонение от уплаты налогов, в чем тот ранее сознался. Об этом говорится в документах суда, опубликованных в его электронной базе.

В августе Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Ему был назначен залог в размере $500 тыс.

В документах прокуратура, в частности, обвиняет Коэна в "сознательном и преступном поведении", отмечая, что совершенные им правонарушения, согласно законам, традиционно предусматривают наказание сроком не менее четырех лет лишения свободы. Следователи также отметили, что Коэн помимо признания вины непосредственно с прокуратурой не сотрудничал, однако суд может принять во внимание то содействие, которое он оказал аппарату спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего дело о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Мюллер доволен сотрудничеством

Мюллер в пятницу также подал в суд в Нью-Йорке отдельный документ, в котором заявил, что не будет настаивать на дополнительном тюремном заключении помимо того, который порекомендует прокуратура. Аппарат Мюллера ранее достиг сделки с Коэном, в рамках которой тот признал свою вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно якобы имевших место контактов с россиянами в ходе кампании по выборам американского президента в 2016 году.

В 2017 году, выступая в сенатском спецкомитете по разведке, Коэн утверждал, что прекратил заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. Однако в итоге он признался в том, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Как говорится в документе, направленном Мюллером в суд, данная бизнес-сделка, которая в итоге не была реализована, могла принести компании Trump Organization, которой владеет нынешний президент США, "сотни миллионов долларов из российских источников". Между тем Мюллер отметил, что Коэн "в значительной степени содействовал расследованию специального прокурора" и именно поэтому его аппарат не будет добиваться дополнительного наказания.

Как указал Мюллер, любое наказание за дачу ложных показаний Конгрессу Коэн должен отбывать одновременно с потенциальным тюремным сроком за налоговые и прочие нарушения. Приговор юристу суд в Нью-Йорке должен вынести на следующей неделе.

Дело Коэна

В августе Коэн в суде фактически сознался в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа с целью повлиять на исход выборов, состоявшихся в США в ноябре 2016 года. Нарушение выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Как сообщала телекомпания CNN, Коэн признал вину, так как перестал рассчитывать на помилование со стороны Трампа, если дело дойдет до тюремного приговора. Президент США поначалу публично называл своего экс-юриста хорошим человеком, однако потом постарался дистанцироваться от Коэна. На этой неделе Трамп заявил, что его бывший юрист заслуживает тюремного срока, поскольку он якобы солгал следователям, чтобы добиться смягчения наказания.