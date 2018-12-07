Трамп призвал заставить экс-директора ФБР Коми дать показания под присягой

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми отказался на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса отвечать на ряд ключевых вопросов законодателей и призвал заставить его дать показания под присягой.

"Поступают сообщения о том, что адвокаты минюста велели склонному к допущению утечек в СМИ Джеймсу Коми не отвечать на самые важные вопросы [конгрессменов на закрытых слушаниях]. Абсолютная предвзятость и коррупция в высшем эшелоне власти прежней администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой!" - написал Трамп в пятницу в своем Twitter.

Коми 7 декабря отвечал на вопросы членов юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей за закрытыми дверями. Законодатели после беседы с экс-директором ФБР заявили, что он отказался отвечать на ряд вопросов по рекомендации юрисконсультов из минюста.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года Коми, занимавший в то время пост директора ФБР, по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что разбирательство возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Последняя в то время была на выборах кандидатом от демократов, однако в итоге проиграла республиканцу Трампу.

Трамп отправил Коми в отставку в мае прошлого года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Впоследствии этот шаг рассматривался демократами как "попытка создания помех правосудию" и неоднократно ставился вопрос о проведении расследования этого эпизода профильными комитетами Конгресса.