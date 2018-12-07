Манафорт в нарушение сделки со следствием общался с членами администрации США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в нарушение сделки со следствием общался с представителями нынешней американской администрации, а также давал ложные показания по поводу контактов со своим деловым партнером - Константином Килимником. Такой вывод содержится в поданном в пятницу в суд округа Колумбия документе аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных инстанции.

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

"Подсудимый неоднократно нарушил сделку со следствием, давая ложные показания ФБР и аппарату специального прокурора. Ложные показания помимо прочего касались контактов Манафорта с Константином Килимником... контактов Манафорта с представителями администрации", - говорится в документе.

Килимник якобы работал на лоббистскую фирму Манафорта на Украине. Власти США полагают, что Килимник пытался повлиять на двух свидетелей, которые проходят по делу Манафорта. Кроме того, Манафорт и Килимник, как утверждается, связывались ранее в этом году с целью договорится о координации с бывшими коллегами при даче показаний. Газета The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что ФБР США подозревает Килимника в связях с российскими разведывательными службами; он не был задержан властями США.

По данным американских СМИ, в результате нарушения Манафортом условий досудебного соглашения ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как отмечали адвокаты Манафорта, их подзащитный "считает, что предоставил правдивую информацию" и "попытался выполнить свои обязательства по сотрудничеству" со следствием.

Дело против экс-руководителя предвыборного штаба Трампа рассматривается в судах Вашингтона и Александрии (штат Вирджиния). В последнем оглашение приговора состоится 8 февраля. Ранее жюри присяжных признало Манафорта виновным лишь по восьми из 18 пунктов, которые касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательства, сокрытия зарубежных банковских счетов.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.