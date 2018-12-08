Перу предложит странам Группы Лимы разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой

ТАСС, 8 декабря. Глава перуанского МИД Нестор Пополисио в пятницу рассказал, что делегация его страны предложит странам Группы Лимы разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
"Поскольку мы не признали майские выборы президента Венесуэлы, то естественным следствием этого является то, что мы предложим в качестве одного из действий разрыв дипломатических отношений с Венесуэлой", - заявил глава МИД Перу, чьи слова приводит Agence France-Presse.
Глава перуанского внешнеполитического ведомства отметил, что его страна также предложит "запретить въезд в страны Группы всех членов венесуэльской администрации".
Эти предложения будут рассмотрены на заседании блока, которое пройдет 19 декабря в столице Колумбии. В январе ожидается встреча глав МИД Группы.
Группа Лимы была сформирована в августе 2017 года в столице Перу. Представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной в июле 2017 года по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.
Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287 тыс. процентов, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 тыс. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло трех миллионов человек. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.