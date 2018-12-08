WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск демократов о вмешательстве в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Организация WikiLeaks, зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, а также экс-советник нынешнего американского лидера Роджер Стоун направили ходатайства в суд в Нью-Йорке с просьбой отклонить иск демократов, связанный с якобы имевшем место вмешательством России в президентские выборы 2016 года в США. Соответствующие документы опубликованы в пятницу в электронной базе суда.

20 апреля этого года Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, экс-глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, а также WikiLeaks, Стоун и Кушнер.

Истец утверждает, что сотрудники штаба Трампа взаимодействовали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью якобы были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это будто бы помогло Трампу одержать победу на выборах, считают они.

Ответчики просят отклонить иск

В пятницу несколько ответчиков, подали в суд ходатайства об отклонении иска, в каждом из которых приводятся свои аргументы. Так, адвокаты WikiLeaks в направленных документах утверждают, что данное дело ставит под угрозу права, гарантированные первой поправкой к конституции США, в том числе право на свободу слова. По версии адвокатов, в случае, если суд признает вину WikiLeaks, это "незамедлительно приведет к тому, что независимые и менее финансово обеспеченные медиа-организации... а также журналисты-фрилансеры перестанут заниматься журналистской деятельностью и публиковать" информацию.

Адвокаты Кушнера в своих документах в свою очередь утверждают, что демократы, пытаясь связать их подзащитного с хакерским взломом систем НКДП и "сговором" с Россией, перечисляют лишь самые "безобидные факты" вроде его участия во встрече с российским адвокатом в Нью-Йорке в июне 2016 года. Речь идет о беседе, состоявшейся в небоскребе Trump Tower в разгар президентской гонки в США. Во встрече участвовали адвокат из РФ Наталья Весельницкая, Кушнер, Трамп-младший и еще несколько человек. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как рассчитывал получить от Весельницкой некий компромат на Клинтон, которого у адвоката в итоге не оказалось.

В свою очередь адвокаты Стоуна в направленных в суд бумагах утверждают, что сторона обвинения пытается приписать тому преступления, которых он не совершал. Так, в НКДП в качестве доказательств вины Стоуна приводят его сообщения в Twitter, из которых якобы следует, что ему могло быть заранее известно о том, что письма Джона Подесты, возглавлявшего предвыборный штаб Клинтон, были украдены хакерами и переданы WikiLeaks для публикации.

Однако, как отмечают адвокаты, ситуация с кражей писем Подесты к данному делу не относится. Как они отмечают, смешивая в своих аргументах хакерскую атаку в отношении электронного ящика Подесты с кибервзломом систем НКДП, истец "неправомерным путем пытается связать Роджера Стоуна со сговором, в котором тот не участвовал".

Россия уже ответила

В минувший четверг адвокаты Араса и Эмина Агаларовых отправили в нью-йоркский суд свое ходатайство. В нем они просят судью "принять постановление об отклонении всех утверждений НКДП в адрес Агаларовых" на основании предубежденности таких обвинений. Как заявила защита, Агаларовы "не были причастны к заговору, ставящему своей целью взлом чьих-либо компьютерных файлов".

В ноябре Минюст РФ направил в суд в Нью-Йорке документ, в котором говорится, что Россия не признает юрисдикцию американского суда, рассматривающего иск НКДП, где она значится в качестве одного из ответчиков. В нем также отмечается, что РФ не вступает в данное судебное разбирательство. В отдельном письме, направленном в суд российским МИД, говорится, что Москва обратилась к компетентным органам США с просьбой о принятии "незамедлительных мер с целью прекращения действий, нарушающих иммунитет" РФ в связи с данным делом.

Расследование "вмешательства" в выборы

С мая прошлого года расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. В июле о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.